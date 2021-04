Boxen : Ex-Weltmeister Sturm kämpft gegen Junioren-Champion Kraft

Felix Sturm steigt ein halbes Jahr nach seinem Comeback erneut in den Ring.

Hamburg | Gegner des 42 Jahre alten Ex-Weltmeisters ist am 19. Juni Junioren-Champion James Kraft. Das teilte der Hamburger Universum-Boxstall am Mittwoch mit, zu dem beide Boxer gehören. Der Münchner Kraft, der einen kosovo-albanischen Hintergrund hat, ist 18 Jahre jünger als Sturm und hat alle seine 19 Kämpfe gewonnen. Sturm bringt es in 50 Kämpfen auf 41 ...

