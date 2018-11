Leichtathletik : Ex-Weitsprung-Meisterin Malkus will beim HSV starten

Die frühere deutsche Weitsprung-Meisterin Lena Malkus wird im kommenden Jahr für den Hamburger SV starten und vom ehemaligen Hallen-Europameister Sebastian Bayer trainiert werden. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Malkus, die vom SC Preußen Münster wechselt, hatte 2015 den nationalen Titel gewonnen und im selben Jahr ihre Bestweite von 6,94 Metern erzielt. Danach allerdings wurde die Leichtathletin immer wieder aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen zurückgeworfen.

von dpa

28. November 2018, 12:26 Uhr

«Nach zehn Jahren in Münster und einer langen Phase mit gesundheitlichen Problemen möchte ich nun in Hamburg einen kompletten Neuanfang machen», sagte Malkus: «Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Sebastian Bayer und das neue Umfeld. Ich erhoffe mir durch den Wechsel neue Impulse, so dass ich mein Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020, verwirklichen kann.»