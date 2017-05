Hockey : Ex-Nationaltorhüterin Frank beendet ihre Hockey-Karriere

Torhüterin Yvonne Frank vom alten und neuen Hockey-Meister Uhlenhorster HC Hamburg beendet ihre Karriere. Die 37 Jahre alte Ex-Nationaltorfrau wird am Pfingstwochenende beim Europacup im niederländischen s’Hertogenbosch letztmals zwischen den UHC-Pfosten stehen. «Wir haben dort ein bisschen was vor», sagte die 158-malige Nationalspielerin, deren Team im Europacup-Viertelfinale am Freitag gegen den englischen Meister Canterbury HC antreten muss.