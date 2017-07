Bürgerschaft : Ex-Linken-Fraktionschefin Heyenn in SPD-Fraktion

Die frühere Linken-Fraktionsvorsitzende Dora Heyenn ist in die SPD-Bürgerschaftsfraktion aufgenommen worden - zunächst als Gast. Sie war nach dem G20-Gipfel aus Solidarität mit den wegen der Ausschreitungen in die Kritik geratenen Sozialdemokraten um Bürgermeister Olaf Scholz wieder in die SPD eingetreten. Wie die SPD am Montag mitteilte, wird Heyenn nach Abwicklung aller Formalien offiziell zum 1. Oktober Mitglied der SPD-Bürgerschaftsfraktion.