Fußball : Ex-HSV-Torjäger Schatzschneider: „Wille schlägt Talent“

Ex-Stürmer Dieter Schatzschneider hat den Hamburger SV und Hannover 96 als warnende Beispiele für Bundesliga-Absteiger Werder Bremen genannt.

Hamburg | „Die Teams sind von oben runtergekommen und haben sich etwas vorgemacht. In diesem Sinne: 'So schlecht haben wir doch gar nicht gespielt, uns haben nur ein paar Tore oder einige Punkte gefehlt. Wir kommen wieder, das schaffen wir locker'“, sagte Schatzschneider der „Deichstube“, dem Online-Portal der „Kreiszeitung“ aus Syke, am Sonntag. „Ein 'Weiter s...

