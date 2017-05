Fußball : Ex-HSV-Torhüter Adler bereit für die Premier League

Der vom Hamburger SV scheidende Torhüter René Adler lobt die erste Fußball-Liga in England und kann sich einen Wechsel auf die Insel vorstellen. «Ich war schon immer ein Fan der Premier League, weil sie physisch sehr stark ist. Es ist aber nicht so, dass ich mich darauf versteifen würde. Das Ausland ist reizvoll, aber auch in Deutschland zu bleiben, kann ich mir gut vorstellen», sagte der 32 Jahre alte Schlussmann am Mittwoch in einem Interview von Sport1.