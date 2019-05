Fußball : Ex-HSV-Stürmer Olic lobt Hecking: «Natürliche Autorität»

Der frühere HSV-Stürmer Ivica Olic hält von Dieter Hecking als den neuen Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV viel. «Er hat etwas, was man nicht lernen kann: natürliche Autorität. Das spürst du als Spieler sofort, da reicht ein Blick in die Augen. Dieter ist immer seriös, immer ehrlich», erklärte der Kroate der «Morgenpost». Hecking fordere 100 Prozent Einsatz in den Spielen und im Training. «Wenn du das auf dem Platz gibst, weißt du bei ihm immer, woran du bist», sagte der 39-Jährige über seinen früheren Trainer.

von dpa

30. Mai 2019, 16:28 Uhr

Olic hatte von 2012 bis Anfang 2015 unter Hecking beim VfL Wolfsburg gespielt. Der heute 54-Jährige war Anfang 2013 zu den Niedersachsen gekommen. «Wir hatten eine schlechte Hinrunde gespielt, standen auf Platz 15. Mit ihm ging es nur noch bergauf. In der Saison wurden wir Elfter, danach führte er den VfL in die Europa League, ein Jahr später in die Champions League», erinnerte sich Olic. «Er hatte den kompletten Kader im Griff, hat alle auf eine Linie gebracht.»

Hecking habe aber nicht nur Erfahrung mit Mannschaften von hoher Qualität wie zuletzt in Gladbach, «sondern zum Beispiel in Hannover und Nürnberg bewiesen, dass er Teams ohne Stars formen und besser machen kann», meinte der einstige HSV-Publikumsliebling. Olic, der in Hamburg lebt, hatte von 2007 bis 2009 und von 2015 bis 2016 für den Traditionsclub gespielt.

Hecking war am Mittwoch als neuer Trainer des Hamburger SV und Nachfolger des glücklosen Hannes Wolf vorgestellt worden. Der erfahrene Coach soll den HSV nach dem verpassten Wiederaufstieg in der kommenden Saison in die Bundesliga zurückführen.