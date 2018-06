Fußball : Ex-HSV-Profi van der Vaart glaubt nicht an Deutschland-Titel

Der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart rechnet nicht mit einer deutschen Titelverteidigung bei der Fußball-WM in Russland. «Ich denke, Frankreich wird es», sagte van der Vaart dem niederländischen Rundfunk NOS, für den er während des WM-Turniers als Experte fungiert. «Sie spielen wirklich modernen Fußball. Die Spieler sind groß und stark, aber sie können auch mit dem Ball umgehen», lobte van der Vaart das Team von Didier Deschamps.

von dpa

13. Juni 2018, 09:55 Uhr

Van der Vaart spielte von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 für den Hamburger SV in der Bundesliga. Mit den Niederlanden nahm der mittlerweile 35 Jahre alte Mittelfeldakteur 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika an Fußball-Weltmeisterschaften teil. Vor acht Jahren wurde er mit der Elftal Vize-Weltmeister. Für die am Donnerstag beginnende WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) haben sich die Niederländer nicht qualifiziert.