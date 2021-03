Fußball : Ex-Hamburger Marcus Berg kehrt nach Göteborg zurück

Der frühere HSV-Profi Marcus Berg kehrt in seine schwedische Heimat zurück.

Hamburg | Der 34-Jährige wechselt nach der Fußball-EM im Sommer vom russischen Erstligisten Krasnodar zum IFK Göteborg, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. Das teilte der schwedische Club am Montag mit. Beim IFK hatte der Mittelstürmer einst seinen ersten Profivertrag unterschrieben, ehe er später auch in Hamburg in der Sturmspitze gestanden hatte. „Es ist ...

