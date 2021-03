Prozesse : Ex-Freundin heimtückisch getötet: 29-Jähriger vor Gericht

Ein 29 Jahre alter Mann muss sich vom heutigen Dienstag an wegen Mordes an seiner 27 Jahre alten Ex-Freundin in Lübeck vor Gericht verantworten.

Lübeck | Er soll sich im September 2020 heimlich in die ehemals gemeinsame Wohnung geschlichen und die junge Frau dort mit einem Messer angegriffen haben. Den ebenfalls anwesenden neuen Freund der Frau soll der Angeklagte auch mit dem Messer bedroht und aus der Wohnung vertrieben haben. Nach der Tat soll der Angeklagte sein Opfer schwer verletzt in der Wohnung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.