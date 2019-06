Fußball : Ex-Club bestätigt: Boll wird Schubert-Assistent bei Kiel

Die Verpflichtung von Fabian Boll als Co-Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist so gut wie perfekt. Sein bisheriger Club SC Victoria aus Hamburg verabschiedete ihn in Richtung Kiel. Eine offizielle Bestätigung durch Holstein lag am Sonntag kurz vor der Abfahrt ins erste Trainingslager der Saisonvorbereitung nach Kremmen in Brandenburg jedoch noch nicht vor. Zuerst hatte die «Bild» über die Personalie berichtet.

von dpa

23. Juni 2019, 12:54 Uhr

Boll soll den neuen Kieler Trainer André Schubert unterstützen. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC St. Pauli. Schubert war von Sommer 2011 bis zum September 2012 Trainer am Millerntor. Boll spielte von 2002 bis 2014 für die Profis, anschließend war er noch zwei Jahre in der 2. Mannschaft aktiv.

Der 40-Jährige - vom Hauptberuf Kriminalbeamter - gilt als St.-Pauli-Urgestein. Seit Anfang des Jahres trainierte er gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Marius Ebbers als Assistent den Hamburger Oberligisten SC Victoria.

Am Samstag hatten die Kieler ihr erstes Testspiel der Saisonvorbereitung bei Oberliga-Aufsteiger Eckernförder SV mit 7:0 (3:0) gewonnen. Michael Eberwein (21. Minute, 36.), Daniel Hanslik (35.), Jannik Dehm (65.), Yan Aurel Bisseck (73.), Heinz Mörschel (77.) und Philipp Sander (77.) erzielten die Tore.

Kurz vor Spielbeginn hatten die Kieler eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Angreifer Emmanuel Iyoha wird für ein Jahr vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Erst am Mittwoch hatte der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2022 verlängert. In der vergangenen Saison war Iyoha noch an Kiels Ligarivalen Erzgebirge Aue verliehen worden.