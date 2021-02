Prozesse : Ex-Chef des Weißen Rings: Anklage zieht Berufung zurück

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung gegen den Freispruch des ehemaligen Leiters der Opferschutzorganisation Weißer Ring Lübeck zurückgezogen.

Lübeck | Ein erneutes Gutachten habe die Zweifel des Amtsgerichts an der Richtigkeit der Aussage der Hauptbelastungszeugin bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Amtsgericht Lübeck hatte den damals 74-Jährigen in einem Indizienprozess im Sep...

