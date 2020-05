Pharma : Evotec bestätigt trotz Corona-Krise Prognosen

Avatar_shz von dpa

14. Mai 2020, 07:35 Uhr

Der Wirkstoffforscher Evotec hat nach einem guten Start ins Jahr trotz der coronabedingten Unsicherheiten die Prognose bestätigt. So rechnet das im MDax notierte Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 440 Millionen und 480 (2019: 446) Millionen Euro. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde ein Wert zwischen 100 und 120 Millionen erwartet, teilte Evotec am Donnerstag in Hamburg mit. Das wäre ein Rückgang um bis zu fast ein Fünftel - Grund dafür sind unter anderem höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Evotec das operative Ergebnis trotz der höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei einem deutlichen Umsatzplus stabil bei 30 Millionen Euro halten.