Fußball : Eutin 08 und Altona 93 führen Aufstiegsrunde an

Eutin 08 und Altona 93 haben in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung übernommen. Schleswig-Holstein-Meister Eutin bezwang im Heimspiel am Sonntag Eintracht Northeim mit 1:0. Bereits nach zwei Minuten gelang Kevin Hübner der Treffer für die Eutiner, die von 1650 Fans im Fritz-Ladendorf-Stadion gefeiert wurden. Northeims Christian Horst kassierte in der Schlussphase einen Platzverweis.