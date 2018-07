Golf : European-Open-Golfturnier vor den Toren Hamburgs beginnt

von dpa

26. Juli 2018, 05:41 Uhr

Ein starkes Teilnehmerfeld mit Golf-Masters-Sieger Patrick Reed an der Spitze kämpft von heute an vor den Toren Hamburgs um den Sieg. Bei der Porsche European Open in Winsen an der Luhe zählt der 27 Jahre alte Amerikaner zu den Favoriten. Auch den US-Golfern Bryson DeChambeau und Pat Perez sowie dem südafrikanischen Masters-Sieger von 2011, Charl Schwartzel, und Paul Casey aus England werden Siegchancen eingeräumt. Titelverteidiger bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten Turnier ist der Engländer Jordan Smith. Nach der Absage von Martin Kaymer und Bernhard Langer vertreten Marcel Siem und Maximilian Kieffer vor allem die deutschen Farben auf der Golfanlage Green Eagle.