Von Marc Möller, dpa : European Open: Golfer Knappe auf dem Weg nach oben

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Am Ende der European Open war Golfprofi Alexander Knappe eine Spur zu aggressiv. Der 28 Jahre alte Tour-Neuling lag am Sonntag in Winsen an der Luhe vier Spielbahnen vor Schluss auf dem dritten Rang und traf dann die falsche Entscheidung. Er verzog den Schlag, und sein Ball landete im Wasser statt auf dem Grün - die kleine Chancen auf den möglichen ersten Sieg auf der Europa-Tour war dahin. Dennoch schaffte der Paderborner als Zwölfter des von heftigen Schauern, Sturm und Gewitter gezeichneten Turniers das beste Ergebnis seiner bisher kurzen Karriere auf der Europa-Tour.

Seinen Premierensieg auf der Tour feierte überraschend Jordan Smith. Der 24-jährige Engländer setzte sich bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung auf der Golfanlage Green Eagle vor den Toren Hamburgs im Stechen am zweiten Extra-Loch gegen den Titelverteidiger Alexander Levy aus Frankreich durch. Beide Spieler lagen nach vier Runden gemeinsam mit jeweils 275 Schlägen an der Spitze. Für den Sieg kassierte der Weltranglisten-125. ein Preisgeld von 333 330 Euro. Als einziger Deutscher konnte bisher Golf-Idol Bernhard Langer 1985 und 1995 die Trophäe der European Open gewinnen.

Knappe wollte sich nicht lange über seinen Fehlschlag ärgern. «Ich kann auf jeden Fall um den Sieg mitspielen. Ich bin ein guter Spieler und habe das Zeug dazu, zu gewinnen. Genau das nehme ich aus diesem Turnier mit», sagte er. Erst seit Anfang des Jahres hat Knappe den Tour-Status für die europäische Elite-Liga. Die ersten großen Erfolge sollen bald kommen. Schon vor zwei Wochen hatte er eines der Top-Turniere der Europa-Tour, die Scottish Open in Troon, zur Halbzeit angeführt. Am Ende langte es aber nur zu Rang 26. Im Vorjahr gewann Knappe zwei Events auf der zweitklassigen Challenge Tour und bekam am Saisonende die Spielberechtigung für die European Tour.

Das Turnier im niedersächsischen Winsen litten an allen vier Turniertagen unter dem schlechten Wetter in Norddeutschland. Immer wieder hatten starke Regenfälle, Sturm und Gewitter über der Golfanlage Green Eagle zu Unterbrechungen geführt. Turnierdirektor Dominik Senn war «unter diesen Umständen sehr zufrieden», dass tausende Zuschauer den Weg auf die Anlage in Kauf nahmen.

Der Schlag des Turniers wurde am Samstag gespielt. Marcel Siem gelang bei seinem 400. Profi-Turnier ein Hole-in-One. Mit dem Ass auf der 17. Spielbahn gewann er den als Sonderpreis ausgelobten Luxus-Sportwagen des Titelsponsors. Am Sonntag war bei Siem die Luft raus. Der 37-jährige Ratinger beendete das Turnier auf dem 60. Rang.

Leaderboard

Profil von Alexander Knappe auf europeantour.com

Video vom Ass von Marcel Siem auf Twitter

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 17:30 Uhr