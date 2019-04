Energie : EU-Kommission gibt grünes Licht für Fernwärmerückkauf

Der Rückführung des Hamburger Fernwärmenetzes in die öffentliche Hand steht nichts mehr im Wege. In dem zwischen der Stadt und dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall vereinbarten Rückkauf des gesamten Unternehmens für 950 Millionen Euro sei keine verbotene Beihilfe zu sehen, heißt es in einer Entscheidung der EU-Kommission, die im Internet veröffentlicht wurde.

von dpa

17. April 2019, 12:25 Uhr

Die beihilferechtliche Prüfung war nötig geworden, da der bereits 2014 vereinbarte Kaufpreis deutlich über dem aktuellen Unternehmenswert liegt. Ursprünglich sollte die Übernahme bereits zu Jahresbeginn erfolgen. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wollten am Mittwochmittag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Rathaus dazu Stellung nehmen.

Mit der Brüsseler Entscheidung kann Hamburg einen Volksentscheid von 2013 vollständig umsetzen und nach dem Strom- und Gasnetz nun auch die Fernwärme wieder komplett in städtischen Besitz nehmen. Bislang hielt die Stadt schon 25,1 Prozent an der Fernwärme-Gesellschaft. Hamburg hatte seit Ende der 1990er seine Mehrheit an den städtischen Versorgungsunternehmen verkauft.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission. «Ohne Vattenfall als Bremsklotz kann die Fernwärme nun konsequent für mehr Klimaschutz umgebaut werden», sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch.

Der rot-grüne Senat hatte den Rückkauf im Oktober vergangenen Jahres beschlossen. Auch die Bürgerschaft stimmte vor Ablauf einer 2014 mit Vattenfall vereinbarten Kaufoptionsfrist Ende November zu. Laut Gutachten ist die Fernwärmegesellschaft nur noch 645 Millionen Euro wert - also gut 300 Millionen Euro weniger als der 2014 vereinbarte Mindestkaufpreis. Die Stadt hatte den Kauf unter anderem mit einem neuen Unternehmenskonzept und steuerlichen Vorteilen gerechtfertigt.