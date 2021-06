EU : EU-Gericht: Keine Dosenpfand-Ausnahmen in Grenzregionen

Das EU-Gericht kippt Ausnahmen beim Dosenpfand im deutsch-dänischen Grenzhandel. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, aber in der Grenzregion sorgt es schon für Wirbel. Umwelthilfe und Grüne fordern eine zügige Abschaffung der Ausnahmen. Und was sagt der Grenzhandel?

Luxembourg | Das EU-Gericht hat eine Entscheidung der EU-Kommission zu Ausnahmen beim Dosenpfand in Geschäften an der Grenze zu Dänemark gekippt. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil haben die Wettbewerbshüter der Behörde nicht ordnungsgemäß geprüft, ob die Sonderregelungen eine illegale staatliche Beihilfe darstellen. Sie müssen sich nun erneut mit dem ...

