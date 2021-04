EU : EU-Abgeordnete aus dem Norden bemängeln Kommissionsarbeit

Ungewöhnlicher Auftritt an der Förde: Drei EU-Parlamentarier aus drei konkurrierenden Parteien nehmen gemeinsam Stellung zu Europa-Themen. Einig sind sie in Kritik an der EU-Kommission. Wünsche an das Land hat das Trio auch.

Kiel | Europaabgeordnete verschiedener Parteien aus Schleswig-Holstein haben das Agieren der EU-Kommission im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Impfstoff vehement kritisiert. „Die Rolle der EU war hier keine gute“, sagte der CDU-Politiker Niclas Herbst am Donnerstag in Kiel. Besonders die Kommunikation habe erhebliches Missmanagement offenbart. „Da...

