Krankheiten : Etwas mehr Windpocken-Fälle im Norden

Die Zahl der gemeldeten Windpocken-Fälle ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr leicht von 633 auf 640 gestiegen. Wie die AOK Nordwest am Dienstag berichtete, war die Zunahme damit weit geringer als in Deutschland insgesamt mit einer Steigerung um etwa zehn Prozent. Die Krankenkasse berief sich auf aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin.

10. März 2020, 11:01 Uhr

«Windpocken gehören zu den häufigsten Kinderkrankheiten und sind äußerst ansteckend», sagte der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann. «Daher raten wir dazu, insbesondere Kinder gegen Windpocken impfen zu lassen.» Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlten für ihre Versicherten die von der Ständigen Impfkommission am RKI empfohlenen Impfungen.