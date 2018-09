Fußball : eSoccer: Eimsbüttler TV gewinnt Hamburger Meisterschaft

Hamburg (dpa/lno) – Das Team des Eimsbüttler TV Hamburg hat sich bei der 3. Hamburger eSoccer-Meisterschaft in den Räumen des HFV den Titel gesichert. Im Finale setzten sich die ETV-Spieler am Samstag mit 3:2 gegen Altenwerder/Harburger TB durch. Im kleinen Finale besiegte Heidgraben die Mannschaft des TuS Berne IV mit 1:0. Gespielt worden war PlayStation 4 im «2 vs 2».

16. September 2018, 12:54 Uhr

Am kommenden Samstag ist der Hamburger Fußball-Verband (HFV) Gastgeber der ersten inoffiziellen deutschen Meisterschaft. Dabei starten die Finalisten aus sieben Landesverbänden.