Polizei : Eskalationen in Parks: Neue Regeln sollen Lage entspannen

Die Polizei räumte erneut Parks und Plätze, weil sich dort teilweise mehrere Tausend Feiernde versammelt hatten. In Kiel gelten deshalb nun neue Regeln für das Abspielen von Musik. Eine Öffnung der Diskotheken könnte die Situation bald verbessern.

Hamburg | Das sommerliche Wetter hat auch am Freitag wieder zahlreiche Menschen zu den Parks und Plätzen in Hamburg und Schleswig-Holstein gelockt. Weil es dabei immer wieder zu Verstößen gegen die Corona-Verordnungen, Lärmbelästigung oder Ausschreitungen kommt, mussten in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Bereiche geräumt werden, etwa der Stadtpark in Ha...

