Verkehr : Erwischt: 19-Jähriger mit fremdem Auto zu schnell unterwegs

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag mehrere Verkehrsverstöße in Hamburg festgestellt. Gegen Mitternacht erwischten die Beamten einen Angestellten eines Flughafen-Parkservices, der mit einem Kundenauto in der Hamburger Innenstadt mehrfach zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er Geschwindigkeiten dreifach so hoch wie eigentlich erlaubt erreicht. Den Angaben zufolge lieh er sich das Auto eines Kunden mutmaßlich unbefugt für seine «Ausfahrt» aus. Der 19-Jährige hatte erst vor sechs Wochen seinen Führerschein erworben. Diesen beschlagnahmten die Beamten.

12. März 2020, 14:51 Uhr

Weiter stellte die Polizei den Angaben zufolge 14 Geschwindigkeitsverstöße, zwei Fahrten über rote Ampeln und eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer fest.