Fußball : Erster Zweitliga-Heimsieg für den HSV

von dpa

27. August 2018, 22:24 Uhr

Der Hamburger SV hat im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Die Norddeutschen kamen zum Abschluss des dritten Spieltages am Montag zu einem 3:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld und verbesserten sich mit sechs Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Lewis Holtby (9.) und zweimal Pierre-Michel Lasogga (76. und 88. per Foulelfmeter) erzielten vor 46 934 Zuschauern im Volksparkstadion die Hamburger Tore. Bielefeld ließ allerdings viele gute Chancen ungenutzt und bereitete dem Favoriten viele Probleme.