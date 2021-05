Tiere : Erster Heuler in Seehundstation

Im Mai beginnt die Geburtenzeit bei den Seehunden im Wattenmeer. In der Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein ist der erste Heuler bereits eingetroffen - auch im niedersächsischen Norddeich werden die ersten Seehundjungen erwartet.

Friedrichskoog | In der schleswig-holsteinischen Seehundstation Friedrichskoog ist mit „Lønne“ der erste Heuler der Saison eingezogen - in der Aufzuchtstation im niedersächsischen Norddeich warten die Tierpfleger dagegen noch auf den ersten Seehund-Nachwuchs. „Es kann jede Stunde soweit sein“, sagte der Leiter der Norddeicher Station, Peter Lienau, am Mittwoch. „Lø...

