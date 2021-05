Tiere : Erster Heuler der Saison in Seehundstation Friedrichskoog

„Lønne“ ist der erste Heuler der Saison in der Seehundstation im schleswig-holsteinischen Friedrichskoog.

Friedrichskoog | „Lønne“ ist der erste Heuler der Saison in der Seehundstation im schleswig-holsteinischen Friedrichskoog. Das Jungtier wurde am 11. Mai als Frühchen in List auf Sylt gefunden, wie die Seehundstation am Mittwoch mitteilte. Nach einem 14-tägigen Aufenthalt im Erholungsbereich unter einer Wärmelampe darf Lønne nun in den Aufzuchtbereich. Auf den jungen S...

