Tiere : Erster Heuler der Saison heißt Lønne

Er heißt Lønne und ist für eine Frühgeburt gut entwickelt: Der erste Heuler des Jahres ist am Dienstag in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht worden, wie diese am Freitag mitteilte.

Friedrichskoog | Nach einer gründlichen Begutachtung des Gesundheitszustandes wurde der junge Seehund, der vermutlich erst einen Tag alt war, an die Mitarbeiter der Seehundstation zur Aufzucht übergeben. Lønne habe bei der Einlieferung 8,6 Kilogramm gewogen und sei aktiv und munter. „Da bereits weitere Heuler auf dem Weg sind, wird er nicht lange allein bleiben“, h...

