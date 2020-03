Avatar_shz von dpa

11. März 2020, 11:36 Uhr

Erstmals ist am Mittwoch eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Schleswig-Flensburg nachgewiesen worden. Eine Quarantäne der erkrankten Person wurde angeordnet, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich die Zahl der mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten in Schleswig-Holstein auf 21 erhöht.