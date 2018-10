Luftverkehr : Erster Airbus A380 im Liniendienst landet in Hamburg

Das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, ist von heute an täglich am Hamburger Flughafen zu sehen. Die Fluggesellschaft Emirates setzt die Maschine auf der Strecke zwischen der Hansestadt und Dubai ein. Der erste A380 aus der Stadt am Persischen Golf werde feierlich auf dem Helmut-Schmidt-Flughafen begrüßt. Dazu werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Flughafenchef Michael Eggenschwiler und Emirates-Vize Thierry Antinori erwartet. Mit den teils in Hamburg gebauten Großraumflugzeugen fliegt Emirates bereits von Frankfurt, München und Düsseldorf aus.

von dpa

29. Oktober 2018, 02:46 Uhr

Vor der Aufnahme des Betriebs musste der Hamburger Flughafen einige Umbauten vornehmen. Am «Parkplatz» des doppelstöckigen Flugzeugs können die bis zu 516 Passagiere nun über drei bewegliche Brücken vom Terminal aus einsteigen, eine führt ins Oberdeck. Eine bestehende Doppelfluggastbrücke wurde um einen weiteren sogenannten Finger ergänzt. Die Investitionen betrugen nach Unternehmensangaben rund 750 000 Euro.