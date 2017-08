Prozesse : Erste Zeugen im Prozess um Todesschüsse erwartet

Lübeck (dpa/lno - Mit der Befragung von ersten Zeugen wird heute der Prozess gegen den mutmaßliche Todesschützen von Bargteheide fortgesetzt. Dem heute 36 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im August 2016 in Bargteheide im Kreis Stormarn seine Ex-Freundin in einen Hinterhalt gelockt und erschossen zu haben. Nach den Planungen des Gerichts soll auch ein Schusswaffen-Sachverständiger gehört werden. Ob sich der Angeklagte am zweiten Verhandlungstag äußern wird, war unklar. Der erste Mordprozess gegen den 36-Jährigen war im Mai wegen einer Erkrankung des Verteidigers geplatzt.