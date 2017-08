Basketball : Erste Supercup-Niederlage für Basketballer

Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben im zweiten Spiel beim Supercup die erste Niederlage kassiert. Knapp zwei Wochen vor dem EM-Start verlor der Gastgeber am Samstag in Hamburg mit 75:80 (36:35) gegen Polen. Wie schon beim 79:76-Sieg gegen Russland war Schröder mit 26 Zählern bester Werfer, kein anderer deutscher Spieler punktete zweistellig. Zum Abschluss des Traditionsturniers geht es am Sonntag gegen den Olympia-Zweiten Serbien. Kapitän Robin Benzing fehlte mit einer Knieverletzung und muss um seine Teilnahme an der EM vom 31. August bis 17. September bangen.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 19:26 Uhr