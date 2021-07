Energie : Erste Landstromanlagen für Fahrgastschiffe in Betrieb

Nach Kreuzfahrtschiffen können sich im Hamburger Hafen nun auch Fahrgastschiffe mit Landstrom versorgen.

Hamburg | An den St. Pauli Landungsbrücken wurden am Mittwoch drei Landstromanlagen für Binnenschiffe offiziell in Betrieb genommen. Die Kosten bezifferte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) auf rund 225.000 Euro, wobei knapp 170.00 Euro der Bund übernehme. Verwendet werde ausschließlich Ökostrom. Insgesamt investiere Hamburg deutlich mehr in...

