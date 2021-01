Gesundheit : Erste Corona-Impfeinladungen an über 88-Jährige verschickt

Schleswig-Holsteins Sozialministerium hat erste Einladungen für eine Corona-Schutzimpfung an über 88-Jährige verschickt.

Kiel | Der Versand von rund 35 000 Briefen habe am Donnerstag begonnen, teilte das Ministerium in Kiel mit. Im Anschluss sollen in drei weiteren Gruppen gestaffelt Menschen zwischen 80 und 88 Jahren ebenfalls Post erhalten, um sich unter einer im Brief angegeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.