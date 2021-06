Polizei : Erste Anrufe nach Fund von 8000 Euro in gespendeter Kleidung

Nach dem Fund von 8000 Euro in einem Kieler Second-Hand-Markt hat sich bereits rund ein Dutzend Anrufer beim Fundbüro der Stadt gemeldet.

Kiel | Bislang habe aber noch niemand nachweisen können, dass er rechtmäßiger Eigentümer des Geldes sei, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Summe bleibe bis zu sechs Monate in Aufbewahrung des Fundbüros. Eine 64 Jahre alte Mitarbeiterin des Second-Hand-Marktes hatte das Geld in gespendeter Kleidung entdeckt und am M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.