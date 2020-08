Fußball : Erst Tests, dann Training: HSV startet in Saisonvorbereitung

Fußball-Zweitligist Hamburger SV beginnt am heutigen Montag mit der Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21. Bevor der neue Trainer Daniel Thioune sein Team am Mittwoch zum ersten Mannschaftstraining bittet, stehen am Montag und Dienstag Leistungstests auf dem Programm. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, werden dabei in verschiedenen Gruppen die aktuellen Daten der Profis erhoben sowie medizinische Untersuchungen im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) vorgenommen.

Avatar_shz von dpa

03. August 2020, 06:21 Uhr

Bevor die Hamburger in das Teamtraining einsteigen können, sind zwei Corona-Tests angesetzt. Bei den Übungseinheiten sind nach wie vor keine Zuschauer zugelassen. Deshalb wird die erste Einheit am Mittwoc...

