Konflikte : Erneut Protest in Hamburg gegen türkische Offensive

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien sind pro-kurdische Demonstranten in Hamburg den vierten Tag in Folge auf die Straße gegangen. Wie bereits am Montag und am Dienstag versammelten sich nach Polizeiangaben auch am Mittwoch rund 200 Menschen in der Innenstadt, um gegen die türkische «Operation Olivenzweig» im Nordwesten Syriens zu protestieren. Am Sonntag - einen Tag nach Beginn der türkischen Offensive in Syrien - waren es mehr als 1300 Demonstranten.

von dpa

24. Januar 2018, 18:43 Uhr

Es sei alles friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher mit Blick auf die jüngste Kundgebung auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz. Die türkische Offensive zielt auf die mit den USA verbündeten kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG). Nach Angaben des «Demokratischen Gesellschaftszentrums der KurdInnen in Deutschland» (NAV-DEM) sind am Donnerstag und Freitag weitere Demonstrationen in Hamburg geplant.