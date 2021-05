Kriminalität : Ermittlungen zu Todesschüssen gehen weiter

Zwei Männer und eine Frau sterben durch Schüsse in und bei Kiel. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft. Noch ist das Motiv nicht geklärt, noch fehlen wichtige Erkenntnisse.

Westensee | Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer und eine Frau in Dänischenhagen und Kiel gehen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Noch fehlen zum Beispiel wichtige Erkenntnisse zum Motiv. Der als mutmaßlicher Täter festgenommene 47 Jahre alte Ehemann der getöteten Frau sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am...

