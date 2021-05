Kriminalität : Ermittlungen nach tödlichem Schuss bei Polizeieinsatz

Die Polizei greift zum letzten Mittel und erschießt einen Mann, den sie anders nicht stoppen kann. Er hält Autos an und bedroht Menschen mit einem Messer. Es gibt viel aufzuklären.

Hamburg | Am Tag nach einen Polizeieinsatz in Hamburg-Winterhude mit einem Toten gehen die Ermittlungen weiter. Noch sind viele Fragen etwa zur Identität und zum Motiv des Mannes offen, der am Freitag Autos angehalten, beschädigt und die Fahrer mit einem Messer bedroht hatte. Noch am Freitagabend sollte der weiträumig abgesperrte Ort des Einsatzes mit einem 3D-...

