Notfälle : Ermittlungen nach Tod von Kindern in Regenrückhaltebecken

Nach dem Tod von zwei kleinen Kindern in einem Regenrückhaltebecken in Glinde bei Hamburg (Kreis Stormarn) sucht die Polizei nach der Unglücksursache. Die Ermittlungen führe die Kriminalpolizei in Reinbek, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Eine wichtige Frage dürfte sein, ob das Wasserbecken ausreichend gesichert war.

von dpa

11. August 2018, 12:56 Uhr

Die beiden Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren waren am Freitag von einem Gottesdienst ausgebüxt. Mitglieder der christlichen Gemeinschaft konnten sie zunächst aus dem Wasser retten, sie starben jedoch wenig später im Krankenhaus. Die Ränder des Beckens fallen hinter Büschen steil ab und sind mit einer möglicherweise rutschigen Folie bedeckt. Das Wasser ist nach Angaben der örtlichen Feuerwehr am Rande nur etwa einen halben Meter tief, in der Mitte aber zwei Meter.