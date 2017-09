Polizei : Ermittlungen nach Rassismus-Vorwürfen in Polizeischule

In der Polizeischule in Eutin stehen Ausbilder im Verdacht, Polizeianwärter mit rassistischen Sprüchen beleidigt zu haben. «Es gibt drei Verfahren, in denen auch Vorwürfe rassistischen Handelns oder solcher Äußerungen untersucht werden», sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Alle Sachverhalte bedürfen noch weiterer Aufklärung.» Dazu seien disziplinarrechtliche und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Die «Kieler Nachrichten» (Samstag) berichteten zuerst darüber.