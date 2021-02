Kriminalität : Ermittlungen nach gewaltsamem Tod in Drage

In der Gemeinde Drage am Elbdeich kommt ein Ehepaar ums Leben. Alles deutet darauf hin, dass der Mann erst seine Frau und dann sich selbst umbrachte. Kurz vor ihrem Tod gab es einen Termin vor Gericht - es ging um Trennung.

Drage | Einen Tag vor dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in Drennhausen in der Gemeinde Drage an der Elbe hat es einen Trennungstermin vor dem Familiengericht gegeben. Wie das Amtsgericht Winsen/Luhe mitteilte, wollten beide, dass der andere aus der gemeinsame...

