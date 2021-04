Notfälle : Ermittlungen: Messerstich-Verletzungen wohl keine Straftat

Im Falle des mit einem Messer lebensgefährlich Verletzten im Hamburger Stadtteil Borgfelde geht die Polizei nicht länger von einer Straftat aus.

Hamburg | Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass sich der 30-Jährige seine Verletzung mutmaßlich selbst zugefügt hat, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war am frühen Freitagmorgen von Bewohnern seines Wohnhauses mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung im Treppenhaus aufgefunden worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenha...

