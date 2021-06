Kriminalität : Ermittler zerschlagen Schwarzarbeits-Netzwerk

Zollbeamte haben ein Schwarzarbeits-Netzwerk mehrerer Dienstleistungsfirmen aus Schleswig-Holstein zerschlagen.

Kiel | Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft durchsuchten knapp 800 Einsatzkräfte am Mittwoch rund 50 Geschäftsräume und Wohnungen von 13 Hauptbeschuldigten in sechs Bundesländern, wie das Hauptzollamt Kiel mitteilte. Das Amtsgericht Lübeck ordnete Vermögensarreste in Höhe von insgesamt knapp 2,3 Millionen Euro an. Elf Männern und zwei Frauen wird vorge...

