Kriminalität : Ermittler zerschlagen Kinderpornografie-Plattform

Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten hat die Polizei drei Männer in Deutschland festgenommen.

Wiesbaden | Ihnen wird vorgeworfen, eine der weltweit größten kinderpornografischen Darknetplattformen als Administratoren betrieben zu haben, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Ermittler des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hätten vor den Festnahmen sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg durchsu...

