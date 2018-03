Wissenschaft : Erleuchtung im XFEL-Tunnel: Buddhistisches Oberhaupt zu Gast

Hoher Besuch im europäischen XFEL-Röntgenlaser in Hamburg: Seine Heiligkeit Gyalwang Drukpa, buddhistisches Oberhaupt aus Nepal, hat sich mit Wissenschaftlern der Forschungseinrichtung in einem öffentlichen Dialog über Verbindungen von Wissenschaft und Spiritualität ausgetauscht. Er sehe Teilchenphysik als Bereicherung und Erweiterung von Religion an, berichtete der Geistliche nach Angaben von Teilnehmern. Er ist Gründer der Initiative «Live to Love» und Umweltaktivist.

12. März 2018, 18:47 Uhr

Der 2016 in Betrieb gegangene Röntgenlaser soll dreidimensionale Detailaufnahmen von Molekülen, Zellen und Viren liefern. Dafür werden in einem 3,4 Kilometer langen unterirdischen Tunnel ultraschnelle Röntgenblitze erzeugt. Der XFEL-Geschäftsführer Robert Feidenhans’l berichtete, es sei sehr spannend gewesen, «mit Menschen von anderen Disziplinen und Kulturen und mit anderen Sichtweisen auf die Welt zu diskutieren.»

Bei seinem Besuch am Sonntag in Hamburg wurde der oberste Vertreter der buddhistischen Drukpa-Linie im Himalaja von einer Gruppe Kung-Fu praktizierender Nonnen begleitet. Er hatte die Frauen vor zehn Jahren ermutigt, diesen Kampfsport zu erlernen.