Verkehr : Erleichterung für Sylt-Pendler ab kommender Woche

Für alle Pendler zwischen Westerland auf Sylt und Husum (Kreis Nordfriesland) gibt es ab der kommenden Woche Entlastung. Besitzer von Wochen- und Monatskarten sowie Abos können von Montag an bis Ende September werktags auf eine Fernverkehrsverbindung am Nachmittag ausweichen, wie das «Flensburger Tageblatt» (Sonnabendausgabe) berichtet. Die Freigabe gelte für den IC 2073, der um 15.26 Uhr ab Westerland fährt und auch in Klanxbüll hält. Reisende mit Zeitkarten im Schleswig-Holstein-Tarif können den Zug bis Husum nutzen.