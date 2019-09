Ausstellungen : Erlebnisausstellung zu Grimms Märchen eröffnet in Hamburg

Avatar_shz von dpa

10. September 2019, 06:00 Uhr

Märchen der Gebrüder Grimm sollen in einer interaktiven Ausstellung in der Hamburger Hafencity lebendig werden. Am Dienstag (10.30 Uhr) wollen die Macher das Konzept der «Märchenwelten» präsentieren, am Samstag öffne die Ausstellung für die Besucher. Mit Hilfe von modernster Licht-, Sound- und Computertechnologie sollen die Besucher auf 3000 Quadratmetern in die Welt der Gebrüder Grimm eintauchen und «jeder Besucher zum Helden seines eigenen Märchens werden». Voraussichtlich 2023 zieht die Schau zur Kaispitze des Strandkais gegenüber der Elbphilharmonie um. Die mobile Eventhalle soll dann parallel auf Tournee gehen.