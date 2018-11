Ausstellungen : Erlebnisausstellung zu Grimm-Märchen: Baubeginn in HafenCity

von dpa

21. November 2018, 01:13 Uhr

Mit einem feierlichen Spatenstich beginnt heute in der Hamburger HafenCity der Bau einer mobilen Eventhalle, in der künftig eine interaktive Märchen-Ausstellung ihr Zuhause haben soll. Auf 3000 Quadratmetern Fläche will «Märchenwelten - Das Vermächtnis der Brüder Grimm» vom kommenden Frühjahr an im Baakenhafen «eine aktive Auseinandersetzung der Besucher mit den Gefühlen und Werten der Märchenhelden» fördern. Im Jahr 2022 sollen die Märchenwelten dann als stationäre Ausstellung in die Nähe der Elbphilharmonie umziehen. Die mobile Halle soll dann mit den Grimm-Märchen an Bord auf Tournee durch Deutschland und Europa gehen.