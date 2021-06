Handball : Erfolgsfaktor Sander Sagosen: Der Mann für die großen Spiele

Sander Sagosen ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel des THW Kiel. Im Sommer 2020 wechselte er von Paris an die Förde. Bei der Pokal-Endrunde könnte er seinen dritten Titel mit dem THW gewinnen.

Kiel | Den Supercup und die Champions League hat Sander Sagosen mit dem THW Kiel bereits gewonnen. Jetzt hat der Norweger die Gelegenheit, bei der DHB-Pokal-Endrunde in Hamburg die nächste Handball-Trophäe abzuräumen. Im Halbfinale am Donnerstag (17.00 Uhr/zdfsport.de und Sky) trifft Kiel auf den TBV Lemgo, in einem möglichen Finale am Freitag (17.30 Uhr/ARD...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.