Musik : Erfolgreicher Tourstart für Daniel Donskoy

Er kann Pfarrer, er kann Gerichtsmediziner und er kann auch singen: Der Schauspieler Daniel Donskoy («Tatort», «Sankt Maik») hat am Dienstag im Hamburger «Bahnhof Pauli» seine erste Tour als Sänger und Songwriter gestartet. Mit musikalischer Unterstützung zeigte der 29-Jährige mit dem verkürzten Künstlernamen «Donskoy» eine etwa neunzigminütige musikalische Mischung aus Mainstream-Pop mit elektronischen Beats und Rap-Einlagen. In seinen Liedern greift er eigene Lebenserfahrungen auf und übt Kritik an der Gesellschaft. Mit gefühlvollen Klängen und einer ausgeprägten Mimik und Gestik zog er das Publikum in seinen Bann.

Avatar_shz von dpa

01. Oktober 2019, 22:55 Uhr

Zwei Lieder performte Donskoy alleine am Keyboard. Mehrere Male ging er ins Publikum hinein, tanzte und interagierte mit seinen Fans. «Ihr singt so schön», sagte er.

Auf seiner «Didn't I say so»-Tour kommt Donskoy seiner Agentur zufolge auch nach Leipzig, München, Stuttgart, Köln und Berlin. 2020 soll das erste Album des 29-jährigen Musikers erscheinen.

In seiner Rolle als Priester-wider-Willen in der RTL-Serie «Sankt Maik» erlangte Donskoy als Schauspieler deutschlandweite Bekanntheit. Zudem spielt er im «Tatort» an der Seite von Maria Furtwängler und Florence Kasumba den Rechtsmediziner Nick Schmitz.